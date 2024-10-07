بعدد كبير من الصواريخ... إليكم ما قصفه "حزب الله"

وأضاف "الحزب" في بيان آخر أنّه "قصف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية".

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".