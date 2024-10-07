Advertisement

لبنان

بعدد كبير من الصواريخ... إليكم ما قصفه "حزب الله"

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1258511-638639048886724746.jpg
Doc-P-1258511-638639048886724746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة". 
 
 
وأضاف "الحزب" في بيان آخر أنّه "قصف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية".   
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: قضينا على نصر الله وقيادة حزب الله ودمرنا جزءا كبيرا من منظومة الصواريخ لديه
lebanon 24
07/10/2024 17:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزن صواريخ لحزب الله... المرصد السوري يكشف معلومات جديدة عن ضربة اللاذقية
lebanon 24
07/10/2024 17:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بصواريخ فادي1.. حزب الله يستهدف قاعدة رامات ديفيد
lebanon 24
07/10/2024 17:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ
lebanon 24
07/10/2024 17:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

صواريخ

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:12 | 2024-10-07
10:04 | 2024-10-07
10:01 | 2024-10-07
10:00 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24