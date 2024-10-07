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لبنان

عبدالله : تحية للحكومة على بقاء مطار بيروت يعمل

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:35
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "كل التحية والإعتزاز والتقدير لشركة طيران الشرق الأوسط، إدارة وطيارين ومضيفين، ولإدارة المطار وجهازه الأمني وكل العاملين فيه، ولإصرار الحكومة ووزارة الأشغال على بقاء مطار بيروت يعمل حتى ولو في ظروف خطرة على حياة الجميع وعلى سلامة الطيران".
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وأضاف: "عنوان إضافي لصمود اللبنانيين بوجه العدوان!".

 
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