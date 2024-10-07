خبراء يكشفون.. هذا ما تريده إسرائيل من "حرب لبنان"

Advertisement

وقال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن إسرائيل بدأت في تحقيق انتصارات عسكرية ضد أعداء إقليميين، لكن خوض حروب متعددة سيفرض عبئا ثقيلا عليها، وبالتالي يجب التساؤل عما إذا كانت هناك استراتيجية طويلة الأمد.وتقول إسرائيل إن هدفها من العمليات في لبنان هو إعادة نحو 70 ألفًا من مواطنيها في الشمال إلى منازلهم، بعدما نزحوا منها في ظل التوترات والاشتباكات المتبادلة مع حزب الله المدعوم من إيران منذ حوالي عام، أي منذ السابع من تشرين الأول 2023.وقال الزميل في مركز كارنيغي للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلر: "كيف تترجم أي من هذه النجاحات العسكرية إلى ما يريدونه؟، وهو عودة الإسرائيليين إلى شمالي إسرائيل. لا يمكنني رؤية مسار مباشر لتحقيق هذا الهدف".ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على ما يدور في أروقة الحكومة الإسرائيلية، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "هناك استراتيجية تتعلق بكيفية استهداف حزب الله، لكن ليس بالضرورة استراتيجية لما يحدث بعد ذلك".وأضاف المسؤول أن القادة الحكوميين والعسكريين في إسرائيل "حذرون من التورط في لبنان"، مستطردا: "ليست هناك إرادة لبقاء القوات في لبنان، كلف ذلك في الماضي الكثير من الأرواح والمال، ونطلق على ذلك (الغرق في الوحل اللبناني)".وخاضت إسرائيل آخر حرب ضد حزب الله عام 2006، والتي قالت صحفية نيويورك تايمز الأميركية، إنها كانت "بمثابة فشل بالنسبة لجزء كبير من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".حينها، لم يمتلك سلاح الجو سوى قائمة أهداف قليلة، وعانى الجنود خلال القتال بسبب التضاريس الوعرة جنوبي لبنان، وفشلت الحرب في أهدافها المعلنة حينها، المتمثلة في إعادة جنديين إسرائيليين مختطفين في لبنان، وإبعاد حزب الله من منطقة الحدود.وقال كارميت فالينسي، الخبير الإسرائيلي في شؤون حزب الله والذي خدم في مديرية الاستخبارات العسكرية، لـ"نيويورك تايمز": "لقد كان هناك قدر معين من الصدمة من نتائج الحرب".وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، فإن خبراء أمن إسرائيليين، يخشون من أنه لا يتضح ما إذا كانت إسرائيل "لديها استراتيجية واضحة للخروج من لبنان، مما أثار المخاوف من أن الجيش الإسرائيلي قد يتورط في حرب استنزاف".وأوضح خبراء للصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية "بحاجة إلى ترجمة الإنجازات التكتيكية للجيش إلى نجاح سياسي، من خلال السعي إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الأمن إلى شمالي إسرائيل".وأشار التقرير إلى أنه "في غياب مثل هذا الاتفاق، من غير الواضح متى سيتمكن نحو 60 ألف نازح من العودة إلى ديارهم".من جانبها، صرحت الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، نائبة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، أورنا مزراحي، لـ"واشنطن بوست"، بأنه بمجرد "تطهير جنوبي لبنان إلى حد كبير من مقاتلي حزب الله وأسلحته وأنفاقه، يمكن للجيش الإسرائيلي مراقبة منطقة الحدود والرد من الأراضي الإسرائيلية على أي هجمات".وتابعت مزراحي: "نحن ندرك أنها ستكون حرباً طويلة جداً ومدمرة لكل من إسرائيل ولبنان. ولهذا السبب أعتقد أن الحكومة قررت أن يكون الهدف أكثر محدودية، فقط لخلق واقع أمني لإعادة الناس إلى ديارهم، وليس حقاً إزالة حزب الله وكل قدراته".ورغم الانتكاسات الأخيرة، يعتبر حزب الله أكثر استعداداً لخوض حرب مع إسرائيل مقارنة بالمرة السابقة، بعد أن بنى ترسانة من الصواريخ، ودرب عشرات الآلاف من المسلحين، ودرس قادته إسرائيل بعناية، وفق "نيويورك تايمز".ويمتلك الحزب أيضا خبرة عملية اكتسبها من خلال الحرب في سوريا، كما أن لديه صواريخ موجهة مضادة للدبابات، مما يشكل تحدياً آخر للجنود الإسرائيليين.