رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل يعلّق على استهداف مركز الإطفاء في برعشيت

صدر عن رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور بيان قال فيه :"ضمن سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية على كل ما يتصل بالحياة المدنية والانسانية اغارت طائرات العدو الحربية ليلا على مركز إطفاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الكائن في برعشيت مما ادى الى تدميره وارتقاء ثلة من رجال الاطفاء والعاملين فيه".

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