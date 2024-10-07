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لبنان

"إنماء طرابلس و الميناء": للعمل على إنجاح مشاورات بري وميقاتي

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:44
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أشادت جمعية "إنماء طرابلس و الميناء"  بالمبادرات والاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيسان  نبيه بري ونجيب ميقاتي في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية.

ودعت الى "العمل لإنجاح هذه المشاورات، وعدم الوقوف في وجه هذا الإستحقاق الذي أصبح حاجةً ملحة في ظل الظروف الأمنية و الإقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان و اللبنانيون".
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كما أكدت  ان "هذا الإنجاز في هذه المرحلة يتطلب التخلي عن المصالح الضيقة و التطلع الى مصلحة البلد، لا سيما أن انتخاب الرئيس يمكن ان يساعد في إجراء الإتصالات العربية والدولية في مواجهة العداون الاسرائيلي المستمر و العمل على وقف الحرب على لبنان"، آملةً ان ترى "النتائج الإيجابية في وقت قريب لهذه المساعي و المبادرات".
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