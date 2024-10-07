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لبنان

ياسين: لجنة الطوارئ أقرت آلية توزيع المساعدات العينية

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:46
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قال وزير البيئة ناصر ياسين: "لجنة الطوارئ الوزارية ناقشت الوضع الإنساني الذي يتفاقم يومياً نتيجة الإبادة التي يتعرض لها لبنان". 
 
ومن السراي الحكومي، أضاف ياسين: "أقرت لجنة الطوارئ آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة بالتعاون مع المحافظين".
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وتابع قائلاً: "ستُنشر المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء والذي سيكون مخصصاً لكل ما يتمّ استلامه وتوزيعه من مساعدات".
 
وأضاف: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من الوزراء والموظّفين المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا العمل".
 
ولفت إلى أن "هناك تقصير وإرباك وهذا الأمر نعترف به ولكننا نتعامل مع عدو يدمّر بشكل ممنهج".
 
 
 
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