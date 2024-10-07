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لبنان

رائف رضا طالب وزارة البيئة بفحص أماكن القصف للتأكد من خلوها من اليورانيوم

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:59
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طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" رائف رضا، في بيان، وزارة  البيئة بـ"أخذ عينات من أماكن القصف في الضاحية الجنوبية التي تعرضت للقصف الصهيوني لتثبت خلوها من اليورانيوم"، موضحا ان "القنابل التي تلقيها الطائرات الصهيونية على الضاحية لها قوة تدميرة هائلة تسوي الابنية بالأرض وتخترق أعماق الطبقات الخرسانية ولها أصوات والوان وغبار مميزة لا تتواجد الا في قنابل ذي رؤوس تحوي اليورانيوم المنضب".
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ودعا رضا الوزارة الى "حسم الامور، خصوصا ان هناك بعض الابواق التي تطالعنا بخلو القذائف من اليورانيوم من دون دليل، متناسية مضاره على التربة والشجر والبشر، اضافة الى انها لا تخدم الا العدو الصهيوني المتمادي بآلياته التدميرية وبالتالي تجهيل الفاعل في هكذا ظروف مصيرية يمر فيها الوطن، اقلها لتفادي المحظور الخطير في حال ثبت وجود اليورانيوم".

لبنان

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