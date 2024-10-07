فرنجية من عين التينة: بري ما زال داعماً لترشيحنا!

أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من عين التينة، أنّ "أولويتنا اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي والمهم أن نخرج موحّدين من الأزمة وينتصر لبنان والأيّام المقبلة ستؤكد أن الأمور ستكون لمصلحة لبنان وليس لمصلحة العدو الإسرائيلي".

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أضاف:"نراهن على انتصار المقاومة ولننتظر وقف إطلاق النار لنرى كيف نتفاهم وننتخب رئيساً وطنياً عربياً يحمي ظهر المقاومة"، متابعاً "بري ما زال داعماً لترشيحنا وأي اسم يتم التوافق عليه لن نقف بدربه". (الميادين)