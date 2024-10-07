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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ استهدف دراجة ناريّة.. ومعلومات عن إصابة عدد من الأشخاص

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف دراجة ناريّة عند مفرق سوق الخان في حاصبيا.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب عدد من الأشخاص.
 
 
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دراجة نارية

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