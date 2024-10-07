عن أسعار بطاقات السفر.. هذا ما أوضحته شركة طيران الشرق الاوسط

اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه" توضيحاً للمراجعات التي وردتنا حول أسعار بطاقات السفر، يهم الشركة أن تعلن أن أقصى أسعار لبطاقات السفر التي باعتها منذ بداية فصل الصيف لغاية تاريخه هي الأسعار الواردة في الجدول التالي والتي تتضمن جميع الضرائب والرسوم:

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