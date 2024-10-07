أكثر من 20 شهيداً... كم بلغت حصيلة الغارات الإسرائيليّة على لبنان يوم أمس؟

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة مئة وأحد عشر بجروح.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2083، والجرحى إلى 9869.