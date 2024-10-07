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لبنان

بالصورة... هذا ما طلبه مدير عام مجلس الوزراء من الجمارك

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:37
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طلب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية من المديرية العامة للجمارك، لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالهبات والمساعدات والبضائع التي جرى إدخالها إلى الاراضي اللبنانية.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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