بالصورة... هذا ما طلبه مدير عام مجلس الوزراء من الجمارك

طلب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية من المديرية العامة للجمارك، لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالهبات والمساعدات والبضائع التي جرى إدخالها إلى الاراضي اللبنانية.

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