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لبنان

ابو الحسن في رسالة للجميع: حذار الرهان على نتائج الحرب

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:48
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قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هاي ابو الحسن، أنّه "سمعنا بعض اعضاء كتلة الوفاء للمقاومة اشاروا لمرونة فصل الساحات والمطالبة بوقف العدوان على لبنان وهذا يضاف لبيان عين التينة".

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تابع خلال حديث له عبر الـ"OTV": "التسهيلات التي قدمها بري يجب ان تقابل بمواقف لا بنيات ايجابية فقط واخشى ان يكون بالعمق مواقف غير معلنة لا تزال تراهن على فترة الانتظار".

ووجّه ابو الحسن رسالة للجميع، قائلاً: "حذار الرهان على نتائج الحرب فلبنان محكوم بتركيبة تتجاوز نتائح الحرب".

ودعا "القوات كما كل المعارضة بالتقاط الفرصة لانتخاب رئيس توافقي وما هو غير مقبول نسف الفكرة من اساسها"، مضيفاً "جوزيف عون شخصية وطنية واذا اجمع عليها اللبنانيون فجيد ولكن علينا الا نستمع لاصوات الخارج لا الاميركيين ولا ايران". (OTV)
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