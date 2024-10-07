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لبنان

ألبير غادر منزله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:51
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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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ألبير مارون منيّر (من مواليد عام 1993، لبناني).
الذي غادر بتاريخ 5-10-2024، منزله الكائن في محلة الأشرفية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت، على رقم: 611019-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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