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لبنان

ماذا قال الجيش الإسرائيليّ عن آخر غارة استهدفت الضاحية الجنوبية؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:57
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تعليقاً على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس" أن جيش العدوّ شن قبل قليل هجومًا موجهًا بدقة في بيروت. 
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