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لبنان

سلام : كلمات الشكر قليلة في حق الامارات

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:15
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 كتب وزير الاقتصاد و التجارة أمين سلام على منصة "اكس": "لدولة الامارات وشعبها الشقيق في العطاء سبقٌ، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في بذل الجهد عهد، عند كل أزمة تعصف بلبنان، فكيف اليوم بتوجيهاتكم الكريمة بإطلاق حملة "الإمارات معك يا لبنان" كمبادرة إغاثة وطنية من الدولة والشعب الاماراتي لدعم لبنان وشعبه في ظل التصعيد الإسرائيلي، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات".

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وقال: "فكلمات الشكر قليلة في حقكم، وانتم كنتم من المبادرين الأوائل لتقديم حزمة مساعدات اغاثية عاجلة فاقت الـ 100 مليون دولار أميركي اضافة الـ 40 طن من الامدادات الطبية".

وختم: "حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رجالها ونسائها حاملي امانة الشيخ زايد ال نهيان الحكيمة، وشعبها الشقيق الكريم".

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