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لبنان

3 شهداء... إستهداف "بيك اب" على طريق الخيام - ابل السقي

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت "بيك اب" على طريق الخيام - ابل السقي.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد ثلاثة أشخاص بينهم علي سعد وابنه محمد قاسم.
 
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