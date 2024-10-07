جنبلاط: لن نربط مصيرنا بغزّة

قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "نستنكر العدوان الإسرائيلي ولن نربط مصيرنا بمصير غزّة".

ودعا جنبلاط بعد إجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى "انتخاب رئيس للجمهوريّة وفاقيّ"، وقال: "لن نربط انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار".

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وأضاف: "لا نملك أيّ صفة لاستبعاد أفرقاء آخرين من الاجتماع الثلاثي في عين التينة، وكلّفنا نوابًا لاستكمال الجولة على كلّ الكتل النيابية".

وقال جنبلاط إنّ "تسمية الرئيس الوفاقي ليست جديدة، ونتمنّى أن نُخرج أنفسنا من هذه الدوامة كوننا في حرب ربّما تطول".