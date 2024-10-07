Advertisement

لبنان

جنبلاط: لن نربط مصيرنا بغزّة

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1258619-638639169632145564.jpg
Doc-P-1258619-638639169632145564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "نستنكر العدوان الإسرائيلي ولن نربط مصيرنا بمصير غزّة".
 
 
ودعا جنبلاط  بعد إجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى "انتخاب رئيس للجمهوريّة وفاقيّ"، وقال: "لن نربط انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار".
Advertisement
 
 
وأضاف: "لا نملك أيّ صفة لاستبعاد أفرقاء آخرين من الاجتماع الثلاثي في عين التينة، وكلّفنا نوابًا لاستكمال الجولة على كلّ الكتل النيابية".
 
 
وقال جنبلاط إنّ "تسمية الرئيس الوفاقي ليست جديدة، ونتمنّى أن نُخرج أنفسنا من هذه الدوامة كوننا في حرب ربّما تطول".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:12 | 2024-10-07
10:04 | 2024-10-07
10:01 | 2024-10-07
10:00 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24