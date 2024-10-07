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لبنان

غراندي زار معبر جديدة يابوس للاطلاع على التسهيلات المقدمة للوافدين للبنانيين

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:54
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زار المفوض السامي للامم المتحدة لشوون اللاجئين فيليبو غراندي معبر جديدة يابوس الحدودي.
 
واطلع على التسهيلات والمساعدات المقدمة للوافدين من لبنان الى سوريا.
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فيليبو

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