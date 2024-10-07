27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إتصال بين المكاري ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي.. ماذا دار فيه؟
Lebanon 24
07-10-2024
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى وزير الإعلام المهندس زياد المكاري، اتصالاً هاتفيا من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الدكتور علي المؤيد، جرى خلاله عرض لدور الإعلام العراقي في حملات الإغاثة التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا، مع تأكيد العراق "استعداده الكامل للتعاون مع الجانب اللبناني لدعمه في ظل الأزمة الحالية".
Advertisement
وتم التطرق إلى مبادرة تعاون بين القنوات العراقية واللبنانية للضغط من أجل وقف الحرب والاعتداء على المدنيين والأحياء السكنية في بيروت والمناطق.
وأكد المؤيد أن "الإعلام العراقي يقف إلى جانب الشعب اللبناني، وذلك في إطار توجيهات المرجعية الدينية العليا وحكومة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني".
وشدد الطرفان على ضرورة إطلاق مبادرة إعلامية عربية داعمة عبر جامعة الدول العربية للتكاتف في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، مع تسليط الضوء على الجرائم التي تستهدف المدنيين والمساكن الآمنة والتي تسببت بمقتل وتشريد الآلاف في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والإنسانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
01:04 | 2024-10-07
07/10/2024 01:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
13:00 | 2024-10-06
06/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
11:00 | 2024-10-06
06/10/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:28 | 2024-10-07
المؤسسات التربوية الثانوية الخاصة في طرابلس تعلن موعد العودة للمدارس
10:24 | 2024-10-07
بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.. وصول مساعدات من بريطانيا إلى بيروت
10:12 | 2024-10-07
نداء من عبدلله الى المنظمات الدولية الصحية والاغاثية.. ماذا جاء فيه؟
10:01 | 2024-10-07
ما بين "الاونلاين" و"الحضوري".. عام دراسي ينطلق متعثرا
10:00 | 2024-10-07
تفاصيل رحلة نزوح معاكس من لبنان إلى سوريا.. هربٌ من حرب إلى حرب!
09:54 | 2024-10-07
غراندي زار معبر جديدة يابوس للاطلاع على التسهيلات المقدمة للوافدين للبنانيين
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
07/10/2024 17:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 17:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 17:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24