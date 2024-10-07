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لبنان

المؤسسات التربوية الثانوية الخاصة في طرابلس تعلن موعد العودة للمدارس

Lebanon 24
07-10-2024 | 10:28
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عقدت رابطة "المؤسسات التربوية الثانوية الخاصة" في طرابلس وضواحيها جلسة إستثنائية لمتابعة أوضاع مدارسها وتأمين خدمة التعليم لطلابها.

وصدر بيان، لفت الى انه "بناء للمسؤولية التربوية الملقاة على عاتقها، وحيث أن مناطقنا تشهد إستقرارا ملحوظا وأن كافة الأعمال تجري بصورة طبيعية، فقد قررت الرابطة فتح جميع مدارسها للتعليم الحضوري يوم غد الثلاثاء 2024/10/8 وفق البرنامج الخاص الذي ستعلن عنه كل مدرسة".
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أضاف البيان :"إن استمرار عملية التعليم يعتبر نوعا من أعمال الصمود في ظل هذه الظروف الإستثنائّية التي تمر بها بلادنا ويضمن قيام مدارسنا بدورها الوطني والتربوي".
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