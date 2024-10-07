أمين شري: الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري إنّ "العدوّ الإسرائيلي فشل في تحقيق أي إنجاز في الجغرافيا".وأضاف شري أنّ "الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة على صعيد القتلى والجرحى".وأكد أن "المقاومة في جنوب لبنان وخاصة القرى الأمامية هي من تملك السيطرة والتحكم والقرار في الميدان".وأفاد شري أن "المقاومة ما زالت تطلق الصواريخ على الجليل الأعلى والجليل الأسفل بشكل يومي وهذا ما يقر به العدوّ الإسرائيلي". (روسيا اليوم)