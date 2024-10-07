بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية مع فرنجية وزوار دبلوماسيين





كما إستقبل الرئيس بري سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة والمستجدات الناجمة عن مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان.

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رئيس المجلس تابع ايضاً المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع خلال إستقباله رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل.



وبعد اللقاء تحدث فرنجية قائلاً: "جئنا اليوم لزيارة الرئيس بري للتشاور بعد تسارع الاحداث في البلد وبعد الحرب الوسخة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان واولويتنا اليوم هي لوقف هذا العدو وليس للامور التي نتناكف عليها في البلد يجب ان نخرج موحدين في لبنان والاهم ان يخرج لبنان منتصرا".



واضاف: "للاسف هناك الكثيرون في لبنان يعتبرون ان انكسر فريق في لبنان هم سيربحون وانا اعتبر ان انكسار اي فريق في لبنان سيكون كل لبنان خاسرا وخاصة اولئك الذين يراهنون على هذا الانكسار، الكلام هو للميدان هناك كلاما كثيرا لكسر المعنويات والارادة واعتقد ان الايام التي مرت والايام المقبلة ان شاء الله سوف تؤكد ان الامور لن تكون لصالح رغبات العدو الاسرائيلي انما لصالح لبنان وبعدها "بيفرجها الله" بالموضوع".



وحول استمرار ترشحه لرئاسة قال فرنجية: "هناك كلام عن رئيس توافقي وانا اعتبر انه في ظل الانقسام العامودي في البلد اذا اردنا الذهاب الى رئيس يرضي الجميع يجب ان يكون الرئيس فعليا وشرعيا وليس رئيس قانوني وهناك فرق بين الرئيس القانوني والرئيس الشرعي نريد رئيسا مسيحيا مارونيا شرعيا شروطنا ان يكون عربيا وطنيا مؤمن بعروبة هذا البلد روحا وقلبا ويكون مع لبنان ويوحد اللبنانيين حول رؤية واحدة من هو العدو ومن هو الصديق؟



وعمّا إذا ما كان بري قد طلب منه الانسحاب اجاب فرنجية "الرئيس بري حتى الان وحسب ما اوردته احدى الصحف اليوم هو لا يزال داعم ترشيحي نحن كفريق واحد نجلس ونتشاور ونرى كيف يمكن ان نخرج من هذا الجو لكن الذي حصل البعض واكيد ليس الرئيس بري، هذا البعض اعلن استسلامه قبل المعركة انا اقول دعونا ننتظر المعركة ونتائجها وبعدها نتشاور ونأتي برئيس وطني، الرئيس "بري يقول جيبوا الرئيس يلي بتتفقوا عليه ويؤمن 86 صوتاً" وانا اقول اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون "فينا نقول عليه ok وفينا نقول لا ". إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير بلجيكا لدى لبنان أرناوت باولوس وتناول البحث تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.كما إستقبل الرئيس بري سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة والمستجدات الناجمة عن مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان.رئيس المجلس تابع ايضاً المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع خلال إستقباله رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل.وبعد اللقاء تحدث فرنجية قائلاً: "جئنا اليوم لزيارة الرئيس بري للتشاور بعد تسارع الاحداث في البلد وبعد الحرب الوسخة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان واولويتنا اليوم هي لوقف هذا العدو وليس للامور التي نتناكف عليها في البلد يجب ان نخرج موحدين في لبنان والاهم ان يخرج لبنان منتصرا".واضاف: "للاسف هناك الكثيرون في لبنان يعتبرون ان انكسر فريق في لبنان هم سيربحون وانا اعتبر ان انكسار اي فريق في لبنان سيكون كل لبنان خاسرا وخاصة اولئك الذين يراهنون على هذا الانكسار، الكلام هو للميدان هناك كلاما كثيرا لكسر المعنويات والارادة واعتقد ان الايام التي مرت والايام المقبلة ان شاء الله سوف تؤكد ان الامور لن تكون لصالح رغبات العدو الاسرائيلي انما لصالح لبنان وبعدها "بيفرجها الله" بالموضوع".وحول استمرار ترشحه لرئاسة قال فرنجية: "هناك كلام عن رئيس توافقي وانا اعتبر انه في ظل الانقسام العامودي في البلد اذا اردنا الذهاب الى رئيس يرضي الجميع يجب ان يكون الرئيس فعليا وشرعيا وليس رئيس قانوني وهناك فرق بين الرئيس القانوني والرئيس الشرعي نريد رئيسا مسيحيا مارونيا شرعيا شروطنا ان يكون عربيا وطنيا مؤمن بعروبة هذا البلد روحا وقلبا ويكون مع لبنان ويوحد اللبنانيين حول رؤية واحدة من هو العدو ومن هو الصديق؟وعمّا إذا ما كان بري قد طلب منه الانسحاب اجاب فرنجية "الرئيس بري حتى الان وحسب ما اوردته احدى الصحف اليوم هو لا يزال داعم ترشيحي نحن كفريق واحد نجلس ونتشاور ونرى كيف يمكن ان نخرج من هذا الجو لكن الذي حصل البعض واكيد ليس الرئيس بري، هذا البعض اعلن استسلامه قبل المعركة انا اقول دعونا ننتظر المعركة ونتائجها وبعدها نتشاور ونأتي برئيس وطني، الرئيس "بري يقول جيبوا الرئيس يلي بتتفقوا عليه ويؤمن 86 صوتاً" وانا اقول اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون "فينا نقول عليه ok وفينا نقول لا ".

وتابع: انا برايي لكي نكون نحن من ضمن 86 يجب ان يكون الرئيس "بيعبي لنا راسنا".

وحول موقف ايران من حلفائها وتخليها عنهم، اجاب فرنجية: هذا تمن البعض انا اعتبر ان ايران اذا ارادت بيع حلفائها السؤال ماذا قبضت؟ هل قبضت الاتفاق النووي؟ ماذا لو ربح ترامب اين سيكون الاتفاق النووي؟ واذا ربحت هاريس ماذا يكون هذا الكلام هو تمن للبعض في لبنان المحور لا يتعاطى بهذا المنطق المحور الاخر هو الذي يتعاطى بهذا المنطق هو الذي باع في افغانستان وفي كل المنطقة هو الذي دعا هنا وباع المعارضة في سوريا علينا في لبنان ان نتكلم مع بعضنا ونتفاهم واهم شيء في ان لبنان الوطن يكون بخير ومتفقين على حماية مستقبل هذا البلد وان لا نصل الى حرب اهلية كما يتمنى الاسرائيلي اليوم، الذي يعتقد انه يضرب في الجنوب ويمكن لاحد ان يلاقيه في الداخل اننا مستعدون لتقديم كل التضحيات لمنع الحرب الاهلية.



وحول الاسماء المطروحة للرئاسة قال فرنجية "ليس عندي عقدة تجاه اي احد واعود واقول ان كل الاسماء التي وضعوها امامي الافضل من بينها هو قائد الجيش، اعود واقول من عنده المواصفات الشرعية هو المقبول اعتبر ان الدكتور جعجع هو شرعي جبران باسيل هو شرعي وقائد الجيش اما الاسماء الاخرين لا اعرف احد منهم اريد رئيس يعبئ المركز لا اقول اتنازل او لا اتنازل او واذا اتفقوا عندها ينتخبوا سواء صوتنا او لم نصوت هذا الاساس".



وحول المساعي التي يبذلها الرئيس بري لوقف اطلاق النار قال فرنجية: نحن مصلحتنا ان تربح المقاومة البعض يراهن العكس نحن نقول فلننتظر وقف اطلاق النار على اي اساس هذا الوقف لاطلاق النار عندها نرى كيف نتفاهم ويجب ان نتفاهم لانتخاب رئيس وطني عربي يحمي ظهر المقاومة ولا يتأمر عليها، بعدها نتحدث عن السلاح ضمن حوار وطني يوصل الى نتيجه وليس ضرب بعضنا او نخون بعضنا لصالح اسرائيل ضد اخواننا في الوطن او شريكنا اللبناني، انا اعتبر هذا امر غريب هذا يتطلب حوارا عميقا لماذا اصبحنا نكره بعضنا حتى بتنا نفضل اسرائيل على شريكنا اللبناني وحول امكانية فصل جبهة لبنان عن غزة قال فرنجية انا لا اقول هكذا انا اتمنى ذلك ونتمنى كنا ان لا ندخل في هذه القصة ولكن سياسة المحاور هناك محور مع ايران ومحور اخر مع العرب ومحور مع تركيا وهناك اكثر من 20 محور نتمنى ان لا نكون لكن هذا الواقع انا مع فلسطين ومع بطولات الشعب الفلسطيني نحن الان في هذه المعركة كل لبنان متورط كل الشعب اللبناني متورط الخسارة اذا ما وقعت لا سمح الله ستكون على اللبنانيين واتمنى على خصوم حزب الله في لبنان التمني بان يربح حزب الله لان الربح سيكون لمصلحة لبنان".



بعدها استقبل رئيس المجلس وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية ايمن الصفدي والوفد المرافق بحضور سفير المملكة في لبنان وليد الحديد حيث تناول البحث اخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وتداعيات الناجمة جراء هذا العدوان وبعد اللقاء تحدث الوزير الصفدي قائلاً: كان الحديث مهما ومعمقا مع دوله الرئيس بري حول اولوياتنا المشتركة التي هي الوقف الفوري للعدوان على لبنان وتاكيد دعم الاردن المطلق للبنان واستقراره وسيادته وسلامة المواطنين.



واضاف: نقلت تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لدولته والتاكيد على ان الاردن كما كان تاريخيا مع لبنان وامنه واستقراره مستمر في جهوده التي لم تتوقف من اجل وقف العدوان ودعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتامين المساعدات الانسانية التي تستطيع ان تقدمها المملكة او من خلال العمل مع المجتمع الدولي لتوفير هذا الدعم.



واضاف: الاولوية هي العمل لوقف العدوان نحن نثمن عاليا الدور الكبير الذي يقوم به دولة الرئيس بري في هذا الوقت العصيب دوره كان بناء وتحدثت معه بان المملكة تدعم القرار الوطني اللبناني فيما يتعلق بتفعيل واعادة بناء المؤسسات واقولها بوضوح نحن لا نتدخل بالشأن اللبناني لكن ندعم كل ما يتوافق عليه الاشقاء اللبنانيون لانتخاب رئيس لانتخاب رئيس للجمهورية واعتقد ان انتخاب رئيس امر هام جدا في هذه المرحلة لانه سيقوي قدرة لبنان للتعامل مع التحدي الكبير الذي يواجهة.



وتابع الصفدي: مرة اخرى نتضامن مع لبنان وندين بشدة العدوان الاسرائيلي غير المبرر والذي لن يحقق لاسرائيل الامن بل سيدفع الى تصعيد اقليمي خطير فلا مبرر لاسرائيل للاستمرار في عدوانها خصوصا بعدما اكد لبنان على لسان رئيس الحكومة والرئيس بري بان لبنان مستعد لنشر جنوده في الجنوب وتطبيق القرار 1701 في هذا الاطار.



وختم: نحن نواجة عدوانية غير مسبوقا نحذر العالم بان السماح لاسرائيل بحربها على غزة والضفة الغربية وعلى لبنان، سيدفع الى حرب اقليمية شاملة سيدفع الجميع ثمنها نضع الجميع امام مسؤولياتهم على مجلس الامن ان يتحرك فورا للقيام بواجبه لوضع حد للعدوان على غزة وعلى لبنان ووقف الخطوات اللاشرعية في الضفة الغربية.