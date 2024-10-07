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لبنان

بِصلية صاروخية.. "حزب الله" يعلن قصف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2024 | 10:55
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اعلنت "المقاوة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين 07-10-2024، تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في بيت هلل بِصلية صاروخية".
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