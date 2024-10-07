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لبنان

طائرات العدوّ الإسرائيليّ خرقت جدار الصوت في الأجواء اللبنانية

Lebanon 24
07-10-2024 | 11:00
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خرقت طائرات العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت فوق العاصمة بيروت وفي أجواء الضاحية الجنوبية والجنوب.
 
 
 
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جدار الصوت

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