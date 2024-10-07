لحظاتٌ "حربية" عنيفة في لبنان.. تفاصيل ضربات الضاحية والجنوب

خلال ساعات ما بعد الظهر، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه "ضربة مستهدفة" للضاحية الجنوبية لبيروت، وقد شوهدَ عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في المنطقة.

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المعلومات متضاربة وغير مؤكدة بشأن المستهدف في الغارة، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الضربة استهدفت قيادياً عسكرياً في حزب الله، في حين نقلت وسائل إعلام عن مواقع إسرائيلية مزاعم تقول إن المستهدف في الضربة هو نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم.

ماذا نعرف عن ضربة الضاحية؟



الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية وقعت في نطاق منطقة الكوكودي - المريجة وتحديداً في محلّة الرمل العالي، وهي منطقة سكنية ويقطنها الكثير من السكان ضمن منازل متلاصقة.

وتعد المريجة من المناطق القريبة جدا لمطار بيروت، وقد تعرضت لغارات عدة في أوقات سابقة، كما قصف الطيران الحربي أيضا منطقة برج البراجنة.

ضربات عنيفة في الجنوب

ومساء، استهدف العدو الإسرائيلي بلدة طيرحرفا، كما قصف أيضاً الكورنيش البحري في مدينة صور. وخلال الظهر، شن الجيش الإسرائيلي هجمات مركزة على بلدات في جنوب لبنان، وذلك بعد إصداره إنذاراً مسبقاً للسكان بوجوب إخلاء منازلهم هناك.

وإثر ذلك، تمت مهاجمة بلدات برغز، أنصار، الغسانية، الخيام، الجبين، زبقين، قانا، الحلوسية، الرمادية، بيت ليف، ياطر، البياضة، زبقين، الحميري، البازورية، النبطية الفوقا، عيتيت، كفركلا وغيرها من المناطق.



أيضا، أصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية عند مفترق سوق الخان في منطقة حاصبيا.

وصباحا، شنت طائرة إسرائيلية هجوماً استهدف مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت - جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 10 رجال إطفاء من الهيئة الصحية الإسلامية.



وفي بلدة الخيام، استشهد 3 مواطنين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارتهم على طريق جديدة مرجعيون باتجاه مثلث إبل السقي - الخيام.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على 120 هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان.

تسلل طائرات شراعية؟

ومساء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسلل طائرات شراعية في سماء الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.



وذكرت التقارير الإسرائيلية أنّ الجبهة الداخلية في المستوطنات طلبت من سكان في الشمال التزام بيوتهم.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب التقارير عن تسلّل جوي إلى الشمال من لبنان، لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني".

إلى ذلك، نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الطائرات الشراعية في شمال البلاد تابعة للجيش الإسرائيلي".

"حزب الله" يقصف شمال حيفا