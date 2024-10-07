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لبنان

للمتواجدين عند "بحر لبنان".. تحذيرٌ إسرائيلي جديد

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:03
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حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، المستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر، وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً.
 
وقال عبر حسابه على منصة "إكس": تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً"، مضيفًا: نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي، فمن أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى اشعار اخر. التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم".
 
 
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