الأبيض عرض الآلية الممكننة لتسلم المساعدات الطبية وتوزيعها: ملتزمون تجاه أهلنا النازحين

عرض وزير الصحة العامة فراس الأبيض تفاصيل الآلية الممكننة لتنظيم عملية تسلم وتوزيع الهبات والمساعدات الطبية، للمستشفيات والمراكز الصحية المربوطة بمراكز إيواء النازحين في المناطق اللبنانية المختلفة، كما أعلن بالتفاصيل عن الخدمات المقدمة للنازحين منذ أسبوعين.

Advertisement

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في المستودع المركزي للدواء في الكرنتينا بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدير.



وأوضح الأبيض أن "المكننة ستشمل كل المساعدات التي ستسلم للبنان والتي سيتم توزيعها"، مضيفا أن "المكننة شكلت محورًا أساسيًا في استراتيجية وزارة الصحة العامة وتم اعتمادها في آلية توزيع الأدوية السرطانية والمستعصية وسيتم اعتماد الآلية نفسها في تسلم المساعدات وتوزيعها من خلال برنامجي التتبع (MedTrack) ونظام إدارة اللوجستيات (LMS Logistic Management System) الذي يسجل كل ما يدخل إلى مستودعات وزارة الصحة العامة ويخرج منها"، مؤكدا أن "المكننة في تنظيم المساعدات أمر أساسي لأنها تضمن الشفافية وتعزز ثقة الدول المانحة والجاليات اللبنانية الداعمة للبنان في الخارج كما تعكس جدية الإلتزام تجاه أهلنا النازحين".



ولفت إلى "مضاعفة أعداد الفرق العاملة في المستودعات أربع مرات حرصًا على عدم حصول تأخير في تسلم الأدوية وتوزيعها"، موضحًا أن "الفرز سيحصل في المستودعات الأساسية في منطقة البيال، وبعد ذلك يتم نقل الأدوية إلى مستودعات وزارة الصحة العامة حيث يحصل التحميل والتوزيع عبر MedTrack وLMS. أما آلية التوزيع فستتم عبر المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الأولية والعيادات والفرق النقالة التي تعمل في مراكز الإيواء".



وتوجه بالشكر الى "الشركاء الذين يقدمون المساعدة في المناطق الخطرة حيث يتم التنسيق مع الجهات الدولية ولا سيما منظمة الصحة العالمية واليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الصليب الأحمر اللبناني وأحيانًا اليونيفل، وذلك بهدف التأكد من أن الأدوية والمستلزمات تصل إلى المناطق التي تتعرض للعدوان".



هذا وأعلن الأبيض بالتفاصيل عن الخدمات المقدمة للنازحين منذ أسبوعين وحتى اليوم كالتالي:

- 212 مركز رعاية صحية أولية يقدم الخدمات لأكثر من 600 مركز إيواء يستضيف أكثر من 200 ألف نازح.



- 97 عيادة نقالة تجوب 182 مركز إيواء.



- 83 فرقة نقالة تجوب 258 مركز إيواء.



-21000 علبة دواء تم توزيعها خلال الأسبوعين الماضيين



- 30000 معاينة



- 1000 مريض غسيل كلى وسرطان وبحاجة للإستشفاء تم توجيههم إلى مراكز العلاج



- 10000 إتصال استفسار تمت الإجابة عليه عبر الخطين الساخنين 1787 و1214.





وبشأن المساعدات، قال الأبيض: "إن لبنان تسلم مساعدات من أكثر من أربع عشرة دولة من بينها العراق، مصر، الأردن، تركيا، إيران، الإمارات، سلوفاكيا، بولونيا، فرنسا، المملكة المتحدة، كولومبيا، تشيلي وغدًا ستفتتح دولة قطر جسرًا جويًا إلى لبنان حيث ستصل أكثر من خمس عشرة طائرة محملة بالمساعدات. كما تلقى لبنان مساعدات من المنظمات الدولية الأممية وأبرزها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة".



وأعلن أن "الوزن الإجمالي للمساعدات يفوق 330 طنًا، وحتى الآن تم تسليم دفعات منها لأكثر من 55 مستشفى و134 مركز رعاية إضافة إلى هيئات إسعافية".



ولفت الأبيض إلى "تقرير يومي سيصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بتفاصيل المساعدات التي وصلت والتي يتم توزيعها، كما ستكون التفاصيل والأرقام معروضة على مواقع وزارة الصحة العامة ولجنة الكوارث وإدارة الأزمة الموجودة في السراي الحكومي".



وختم متوجها بالشكر الى "الشركاء في المنظمات الدولية وأبناء الجاليات اللبنانية في الخارج، وللخارجية اللبنانية عبر السفارات والقنصليات التي تجري بوزارة الصحة العامة عشرات الإتصالات اليومية لتنسيق إرسال المزيد من المساعدات ودعم لبنان".

