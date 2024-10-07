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لبنان

تقرير جديد حول الاوضاع والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:17
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وزعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، التقرير رقم 12 حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن. والتفاصيل في الصور أدناه:
 
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