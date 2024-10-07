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لبنان

عمليتان لـ"حزب الله".. ماذا استهدف هذا المساء؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:36
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد أهداف ومواقع إسرائيلية.
وذكر الحزب أنه استهدف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كما أعلن أيضاً عن استشهداف انتشارٍ لقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بواسطة الصواريخ.
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