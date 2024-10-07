تصرّف إسرائيلي يثير قلق "اليونيفيل": أمر غير مقبول!

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن "اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان".واعتبر دوجاريك انه "من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ تفويضا من مجلس الأمن".