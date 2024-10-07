مفاجأة من الجنوب.. هكذا تهدد إسرائيل قوات "اليونيفيل"

قال ضابط ميداني في "حزب الله" عبر قناة "الميادين"، اليوم الإثنين، إن "عناصر الحزب رصدوا تحركاً غير اعتيادي لقوات العدو الإسرائيلي خلف موقع عسكري لقوات اليونيفيل الدولية في خراج بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان".

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