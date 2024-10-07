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لبنان

مفاجأة من الجنوب.. هكذا تهدد إسرائيل قوات "اليونيفيل"

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:13
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قال ضابط ميداني في "حزب الله" عبر قناة "الميادين"، اليوم الإثنين، إن "عناصر الحزب رصدوا تحركاً غير اعتيادي لقوات العدو الإسرائيلي خلف موقع عسكري لقوات اليونيفيل الدولية في خراج بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان".
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وذكر الضابط أن "غرفة عمليات الحزب طلبت من العناصر التريث وعدم التعامل مع التحرك حفاظاً على حياة جنود القوات الدولية"، وأضاف: "يحاول العدو الإسرائيلي الإتخاذ من قوات اليونيفيل الدولية دروعاً بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية، خصوصاً بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح".
 
 
 
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