Advertisement

لبنان

من "بوابة الضاحية".. إعلامية لبنانية تغنّي لجوليا بطرس (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2024 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1258695-638639294637319232.PNG
Doc-P-1258695-638639294637319232.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلامية في قناة "الجديد" زهراء فردون مقطع فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، يوثق غناءها لأغنية "منرفض نحنا نموت" للفنانة جوليا بطرس.
 
ويأتي هذا الفيديو خلال تغطية فردون للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت في تعليق: "من بوابة الضاحية الجنوبية الصامدة".
Advertisement
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2024-10-07
16:20 | 2024-10-07
16:00 | 2024-10-07
16:00 | 2024-10-07
16:00 | 2024-10-07
15:42 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24