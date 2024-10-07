من "بوابة الضاحية".. إعلامية لبنانية تغنّي لجوليا بطرس (فيديو)

نشرت الإعلامية في قناة "الجديد" زهراء فردون مقطع فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، يوثق غناءها لأغنية "منرفض نحنا نموت" للفنانة جوليا بطرس.

ويأتي هذا الفيديو خلال تغطية فردون للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت في تعليق: "من بوابة الضاحية الجنوبية الصامدة".