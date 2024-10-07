سلسلة غارات إسرائيليّة على الجنوب.. وسقوط شهداء وجرحى

شنّ الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الأثنين، سلسلة غارات على عدّة بلدات جنوبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



Advertisement واستهدفت أكثر من 15 غارة جبل اللبونة وبلدة الناقورة، كما استهدف العدو المنطقة الواقعة بين دبين وبلاط، بينما شنّ غارات عنيفة ومتعددة على بلدة الخيام، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي، وأغار على بلدتي البرج الشمالي وطيردبا والشعيتية والبيسرية في صور، فيما تعرض طول الشريط الحدودي في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي.

هذا ونفذت مسيّرة اسرائيلية، قرابة التاسعة والنصف مساء اليوم، غارة جوية بصاروخ موجه، مستهدفة محل زاهي قانصو ماركت وسط بلدة الدوير، كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على مسجد بلدة كفردونين، مما ادى الى تدميره ووقوع اصابات.