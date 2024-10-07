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لبنان

"الأونروا" اعلنت اغلاق مركز الايواء قرب المية ومية.. ما مصير النازحين؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 13:31
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أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، "إغلاق مركز الايواء التابع للأونروا في مدرسة دير القاسي بالقرب من مخيم المية ومية  للاجئي فلسطين في صيدا اليوم".

 وكانت الوكالة قد أعلنت أن "أي انتهاك لجهودها للالتزام بالمبادئ الإنسانية في مراكز الايواء لا يمكن التسامح معه. وعلى الرغم من جهودنا للمحافظة على بيئة تحترم المبادئ الإنسانية، إلا أن هذه المبادئ لم يتم الالتزام بها في مركز الايواء في مدرسة دير القاسي، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار".
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واضافت: " نحن نتفهم أن هذا القرار قد يسبب القلق والارباك في أوساط المجتمع المحلي. ومع ذلك، فإن الالتزام بالمبادئ الإنسانية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة النازحين وموظفينا، ويظل هذا على رأس أولوياتنا.مشيرة " لقد عرضنا تقديم النقل إلى مراكز ايواء بديلة للنازحين المتأثرين بهذا القرار وسنستمر في تقديم الدعم لنازحينا خلال هذه الأوقات الصعبة".
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