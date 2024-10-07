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لبنان

بالفيديو.. إليكم ما شهدته صيدا بعد تحذيرات أدرعي لـ"رواد البحر"

Lebanon 24
07-10-2024 | 13:52
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب الصيادين من مدينة صيدا، وذلك عقب توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً لرواد الشواطئ في لبنان ومستخدمي القوارب، معلناً قيامه بعمليات قريبا ضد أنشطة "حزب الله" البحرية، على حد وصفه.
 
ومساء، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا عبر منصة "إكس"، حذر خلاله جميع رواد البحر في جنوب لبنان وتحديدا مدينة صيدا وصولا إلى الناقورة، من التواجد في هذه المناطق.

وفي منشوره، قال أدرعي: "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر في لبنان، وكل من يستغل القوارب للصيد أو لأنشطة أخرى، نشاط حزب الله يجبرنا على العمل ضده في المنطقة البحرية".
 
 
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