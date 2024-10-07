في ذكرى 7 تشرين الأول.. بيان أميركي بشأن لبنان وغزة وايران







وقالت الخارجية في بيانها: "ندعم إسرائيل في استهدافهم لحزب الله ويجب حماية المدنيين ارتباطا بالقانون الدولي الإنساني".

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كما لفتت الى ان "العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان محدودة حتى الآن وفقا لتقييمنا". اشارت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، مساء اليوم، الى أن "الأزمة في لبنان ترتبط بتطبيق القرار الأممي 1701 وإنشاء منطقة أمنية لا توجد فيها عناصر لحزب الله".وقالت الخارجية في بيانها: "ندعم إسرائيل في استهدافهم لحزب الله ويجب حماية المدنيين ارتباطا بالقانون الدولي الإنساني".كما لفتت الى ان "العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان محدودة حتى الآن وفقا لتقييمنا".

وذكرت أن "واشنطن أبلغت إسرائيل بضرورة إبقاء الطرقات المؤدية إلى مطار بيروت مفتوحة".



وعن كيفية الرد على ايران، قالت: "نناقش مع الإسرائيليين شكل الرد على هجمات إيران الأخيرة".



اما بشأن غزة ومع مرور عام على بدء "طوفان الاقصى"، فقالت: "نحتاج إلى حل سياسي يحقق تطلعات الفلسطينيين ويجب أن تحكم غزة من طرف آخر غير حماس".



وأضافت ان "على حماس إطلاق سراح الرهائن على الفور ولن ندخر جهدا لتحقيق ذلك".



