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لبنان

عددها 941.. هذه مراكز ايواء جديدة للنازحين

Lebanon 24
07-10-2024 | 14:45
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اصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات بيانا حمل الرقم 14  تضمن لائحة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة والتي بلغ عددها 941 مركزا. 
 
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