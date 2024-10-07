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لبنان

الضاحية تحت قصف إسرائيل مُجدداً.. الغارات عنيفة جداً!

Lebanon 24
07-10-2024 | 15:20
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شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الإثنين.
 
وأشارت المصادر إلى أن القصف العنيف طال مناطق المريجة، الحدت، برج البراجنة بشكل أساسي.
 
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وسبق أن استهدف جيش العدو خلال ساعات المساء الأولى مناطق أخرى في الضاحية وهي الرويس، حي الأميركان، محيط ملعب الراية والمريجة.
 
خلال ساعات ما بعد الظهر، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه "ضربة مستهدفة" للضاحية الجنوبية لبيروت، وقد شوهدَ عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في المنطقة.
 
المعلومات متضاربة وغير مؤكدة بشأن المستهدف في الغارة، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الضربة استهدفت قيادياً عسكرياً في حزب الله، في حين نقلت وسائل إعلام عن مواقع إسرائيلية مزاعم تقول إن المستهدف في الضربة هو نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم.
 
 
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