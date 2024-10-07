"مقرّ استخبارات".. ماذا قصفت إسرائيل في الضاحية اليوم؟

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مقر قيادة مخابرات "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وخلال ساعات المساء، شنّ جيش العدو سلسلة غارات عنيفة على الضاحية، وقد تركزت بشكل أساسيّ على مناطق المريجة، الحدت، برج البراجنة بشكل أساسي.

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وسبق أن استهدف جيش العدو خلال ساعات المساء الأولى مناطق أخرى في الضاحية وهي الرويس، حي الأميركان، محيط ملعب الراية والمريجة.

وخلال ساعات ما بعد الظهر، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه "ضربة مستهدفة" للضاحية الجنوبية لبيروت، وقد شوهدَ عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في المنطقة.

المعلومات متضاربة وغير مؤكدة بشأن المستهدف في الغارة، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الضربة استهدفت قيادياً عسكرياً في حزب الله، في حين نقلت وسائل إعلام عن مواقع إسرائيلية مزاعم تقول إن المستهدف في الضربة هو نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم.