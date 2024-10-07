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لبنان
دافيد هيل يتحدّث عن القرار 1701 والمنطقة العازلة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
07-10-2024
|
16:00
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قال وكيل وزارة الخارجية الاميركية السابق والمبعوث الخاص الاسبق للسلام في الشرق الاوسط دافيد هيل، مساء اليوم، إن "وقف إطلاق النار لا يحدث لأن زعيماً أميركياً قال إنه يريد وقفاً لإطلاق النار بل لأن الأطراف المتقاتلة وصلت إلى نقطة لا تشعر فيها أنها تستطيع تحقيق ما تريده بالوسائل العسكرية".
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وأشار، في حديث تلفزيوني، الى ان "الولايات المتحدة كانت تقدم أفكارًا في ما يخص لبنان، لكن المشكلة كانت أنّ هذه الأفكار لم تكن ذات صلة بالواقع الجديد، أعني محاولة التلاعب بتفاصيل القرار 1701، وهو قرار قديم لم يُنفذ بالكامل في المقام الأول".
وعن المنطقة العازلة، اعتبر انها "يمكن أن تساعد في تقليل فرص الأخطاء لكنها ليست حلاً إذا كان قادة هذه الدول لا يزالون يريدون القتال".
كذلك، قال: "على المدى الطويل علينا التعامل مع المشكلة الإيرانية أي أن الأمر لا يتعلق بالوكلاء، فإيران هي التي تقف في مركز الفوضى والعنف الذي يجتاح المنطقة وعلينا أن نتعامل مع هذه المشكلة".
لبنان
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