نائب "حزب الله": قدرات المقاومة قوية ومتماسكة

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، الجمعة، إن العدو الإسرائيلي يقف أمام تحدّ كبير خلال حربه البرية مع لبنان، مؤكداً أن إسرائيل لن تستطيع كسر المقاومة.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال الحاج حسن إن "قدرات المقاومة قوية متماسكة رغم كل الضربات والخسائر وهي قادرة وثابتة في الميدان"، وأضاف: "نريد أن ندافع عن أهلنا ونريد أن نوقف العدوان البربري على لبنان واللبنانيين وما زلنا على موقف الإسناد والدفاع عن غزة. إنَّ معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة وأنزلت خسائر كبيرة بالعدو على كل المستويات".

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وتابع: "الأولوية لنا ان نوقف العدوان على لبنان وهناك تواصل ونقاش والمسافة بين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري صفر وليس هناك أي تباعد ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس هناك مسافة".

وأردف: "لم أسمع من وزير خارجية إيران عباس عراقجي أنه أعطى اللبنانيين دروساً في المواجهة بل سمعت منه تأييداً ودعما للبنان والمقاومة".

وختم: "الموقف الوطني من بري وميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية ومن عدد كبير من الشخصيات مهم جداً على المستوى الاغاثي والانساني وعلى المستوى السياسي".



