Advertisement

زاد احتدام المواجهات الميدانية وتبادل الهجمات الجوية والصاروخية بين إسرائيل و"حزب الله"، المخاوف المتعاظمة من اتساع الحرب المتصاعدة خصوصاً بعدما شهدت الأيام الأخيرة تكثيفاً في استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لمناطق وأهداف مدنية لم توفّر الطواقم الطبية والدفاع المدني ورجال الإطفاء. كما أن تطورات الساعات الأخيرة شهدت تطوراً لافتاً تمثل في قصف "حزب الله" للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات مناطق مدنية في مدينة حيفا.وأُدرج هذا التطور في إطار توازن الردع بمعنى أن قصف حيفا جاء رداً على القصف التدميري اليومي الذي تتعرض له مناطق الضاحية الجنوبية، فيما يركز المراقبون الرصد الميداني على الحدود الجنوبية مع إسرائيل باعتبار أن المعركة البرية هناك بدت كأنها جُمّدت أو أخضعت لتعديلات من الجانب الإسرائيلي بعدما كانت المواجهات الأولى بمثابة اختبار بالنار لقدرات "حزب الله" في مواجهة محاولات اختراق الحدود.وفي ظل طي سنة كاملة من المواجهات التي تحوّلت بعد الثلث الأخير من أيلول الفائت إلى حرب إسرائيلية على "حزب الله" والعديد من المناطق اللبنانية بكل عدتها التدميرية يجد لبنان نفسه في مواجهة أخطر الحقبات التي عرفها في تاريخ مواجهاته مع إسرائيل فيما يرزح تحت وطأة شتى أنواع الأزمات المتراكمة قبل هذه الحرب وبسببها وفي مواكبتها.إذن للمرة الأولى استهدف "حزب الله" أمس الأحياء المدنية في مدينة حيفا، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين من نوع أرض- أرض، أُطلقا من لبنان باتجاه منطقة الخضيرة والكرمل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شظايا الصاروخين سقطت في 5 مواقع إثر اعتراضهما، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستقبال مستشفى رمبام لست إصابات، جراء سقوط الصواريخ في حيفا.وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صواريخ على حيفا، وذكر مسعفون أن 10 أشخاص أصيبوا. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 5 صواريخ أطلقت على حيفا من لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حوالى 40 صاروخاً أطلقت من لبنان واستهدفت حيفا ومحيطها، علماً ان الجيش الإسرائيلي كان أعلن سابقاً أن نحو 135 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وبعد وقت قصير أعلن أن الغارة التي شنتها طائرات إسرائيلية على منطقة الكوكودي في الضاحية الجنوبية استهدفت عضواً تقنياً في قيادة أركان "حزب الله" فيما تحدث إعلام إسرائيلي عن اغتيال الجيش الإسرائيلي لشخصية عسكرية كبيرة في الحزب.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فرقة "الجليل 91" بدأت أمس عملية برية محدودة ومحددة الهدف في جنوب لبنان. وقال إن جنديين قُتلا وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة في اشتباك على الحدود اللبنانية. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الفرقة "التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 تشن عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان". وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت أمس على 120 هدفًا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. ثم أعلن لاحقاً ادخال سلاح البحرية إلى العمليات إذ حذّر من أي نشاط بحري من خط الأولي جنوباً.وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارة معادية همجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت أدت إلى مجزرة بحق رجال إطفاء كانوا موجودين في المبنى استعداداً للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية، وأدت الغارة في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة من رجال الإطفاء ولا يزال رفع الانقاض مستمرا". وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ48 ساعة بلغت 47 شهيداً و207 جرحى وارتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان الى2083 شهيدا و9869 جريحاً.وليلاً، استهدفت 6 غارات اسرائيلية الضاحية الجنوبية واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي ملعب الراية بغارة عنيفة.