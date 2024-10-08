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لبنان

رئيس منظومة في حزب الله.. من استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 00:47
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كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن هدفه من الغارة الدقيقة التي نفذها في بيروت، مشيرا إلى أنه استهدف سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته الحربية أغارات بشكل دقيق في بيروت واستهدفت على سهيل حسين حسيني .
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وأشار الجيش الإسرائيلي إن منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهتم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة حيث كان حسيني شريكا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذى بالنقل وتمويل الموارد.

وأضاف أن حسيني كان عضوا في "مجلس الجهاد" وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله.

وتابع أن منظومة الأركان في الحزب تضم وحدة التحليل والتطوير، وهي وحدة معنية بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أيضا أنه في إطار مهام منصبه كان حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم، ومن بينها الخطة العملياتية للحرب، وخطط خاصة أخرى، ومن بينها تنفيذ العمليات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية. (سكاي نيوز) 
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