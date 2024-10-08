سليمان: انتخبوا رئيساً للجمهورية خارج الحسابات الخاصة

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "مع بداية العام الثاني على ادخال لبنان حرب اسناد غزة، نصلّي ان يلهمكم الله الشجاعة لتنفيذ الدعاء التالي: أوقفوا حرب الاسناد. عودوا الى تحييد لبنان. احترموا ارادة الشعب اللبناني. أوكلوا قرار الحرب والسلم الى الحكومة التي تمثله. أوقفوا اطلاق النار والعمليات العسكرية. أفصلوا الساحة اللبنانية عن أي ساحة أخرى. نفذوا القرار ١٧٠١ ومندرجاته كافة. أتركوا مسرح العمليات العسكرية للجيش. استعيدوا غطاء الشرعية اللبنانية والدولية. انتخبوا رئيساً للجمهورية خارج الحسابات الخاصة، لانه لن يبقى شيئ تقتسمونه او تقترعون عليه".

Advertisement