طول الحرب ليس محسوما

Advertisement

بالرغم من أن معظم المحللين والمتابعين يعتبرون ان الحرب التي توسعت خلال الايام الماضية وطالت الاراضي اللبنانية كافة، ستطول ولن يتم الوصول الى وقف اطلاق نار قريبا، الا ان اجواء مختلفة بدأت تظهر للعلن.وبحسب مصادر مطلعة فإن امكانية البدء بالبحث في تسوية ما، ليست معدومة بل هناك تطورات قد تدفع بإتجاه الحل ووقف التصعيد عند الجبهة الجنوبية، ومن هذه التطورات قد تكون المعركة المتوقعة بين ايران واسرائيل.وتقول المصادر ان الذهاب بإتجاه عملية تبادل اسرى قريبة واستمرار العملية العسكرية البرية سيساهم خلال فترة من الزمن، في فتح باب التفاوض الجدي لايقاف النار.