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لبنان
استغلّ نزوح سكّان صور ليسرق المنازل.. وشعبة المعلومات بالمرصاد
Lebanon 24
08-10-2024
|
02:50
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وبخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل شقق سكنية في مدينه صور والمناطق المجاورة مستغلاً نزوح سكانها بفعل الحرب.
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على الفور، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:
م. ن. (مواليد عام 1988، فلسطيني)
وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة.
بتاريخ 3-10-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينه صور وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي وأجهزة خلوية ومجوهرات وآلات انترنت وأغراض أخرى.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على الدخول الى الشقق السكنية التي تعرض بعضها للضرر جراء القصف وسرقة ما توفر من داخلها، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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