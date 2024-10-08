هيئات قطاع الزيتون شمالًا: تسعيرة القطاف والدوام سيصدران قريباً

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أعلن "تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون" - فرع لبنان الشمالي، انه سيصدر قريبا تسعيرة عمال قطاف الزيتون ودوام العمل للموسم الحالي 2024-2025 ، راجية من المزارعين"الاتفاق مع العمال مباشرة دون اي سماسرة او وسطاء والتزام التسعيرة التي ستحافظ على مصلحة المزارع والعامل وتضع حدا لجشع سماسرة العمال المتاجرين بعرق العامل والمزارع وبالامن الغذائي للشعب اللبناني".كما دعت الهيئات الزراعية السلطات المحلية الى "منع اي شخص غير مزارعي الزيتون من الدخول الى بساتين الزيتون او الاقتراب منها حتى نعلن انتهاء موسم القطاف".ودعا التجمع "الاهالي الذين اجبروا على ترك بيوتهم بسبب العدوان الاسرائيلي، وحلوا ضيوفا على شمال لبنان، الى المشاركة في القطاف مقابل اجر عادل او نسبة مئوية من المحصول تؤمن مؤونتهم من الزيت والزيتون". (الوكالة الوطنية للإعلام)