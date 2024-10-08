خلال 24 ساعة.. اليكم مهمات عناصر الدفاع المدني

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ضاحية بيروت الجنوبية :إطفاء :- إخماد حريق شقة مقابل مطعم الآغا- إخماد حريق أشجار ونفايات مقابل بيروت مولالبقاع الغربي :- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة سحمر ليلاً نفذ عناصر الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل وقد تمكنوا من انتشال جثمان شهيد نقل بواسطة جهات أخرى الى المستشفى.قضاء صور :اطفاء :- إخماد حريق بقايا منزل من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أرزون.إسعاف:- انتشال جثماني شهيدين بالتعاون مع الهيئات المحلية جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أرزون وتم وضعهما في مغسل البلدةمحافظة بعلبك :إطفاء:- اعشاب عدد ١خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)