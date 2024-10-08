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لبنان

من ألمانيا إلى لبنان.. "62 مليون يورو" إضافية من المساعدات

Lebanon 24
08-10-2024 | 03:20
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كتبت السفارة الالمانية، اليوم الثلاثاء عبر حسابها على "إكس": "دائماً ما يعاني المدنيون أكثر من غيرهم في حالات الصراع. تقدّم المانيا ردّاً على التّصعيد الأخير 62 مليون يورو إضافيّة من المساعدات الانسانية للبنان".
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أضافت: "يهدف دعمنا هذا إلى توفير الإغاثة للفئات الأكثر ضعفاً. كما نقف على أهبة الاستعداد للاستجابة سريعاً للاحتياجات العاجلة. تبلغ مجمل مساعداتنا الإنسانية للبنان بذلك 113 مليون يورو هذه السنة. ومن خلال استجابتنا السريعة، نقدم المساعدات الغذائية والحماية والمساعدة الطّبية للنازحين داخليّاً وللاجئين وللمجتمعات الضّعيفة". (الوكالة الوطنية للإعلام) 

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